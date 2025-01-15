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        İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davası sürdü

        Kocaeli'de 2017 yılında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı, gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangına ilişkin haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:54 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:54
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        İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davası sürdü
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        Kocaeli'de 2017 yılında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı, gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangına ilişkin haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İzmit Körfezi'ndeki patlamada yanan servis teknesinin sahibi tutuksuz sanık S.İ. ve M.E. ile müşteki H.D. ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık M.E, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, patlamanın olduğu birimin işletilmesinden kendisinin sorumlu olmadığını söyledi.

        Müşteki H.D. ise sorumluların cezalandırılmasını istedi.

        Katılan avukatı, müvekkilinin beyanlarına iştirak ederek, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 27 Mayıs'a erteledi.

        - Olay

        Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkisinde 27 Nisan 2017'de gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangında 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Cumhuriyet savcısı, 30 Mart 2021'de açıkladığı mütalaasında, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışıyla asli ve tali kusurlu olarak 1 kişinin ölümüne ve 10 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirterek, tutuksuz sanıklar S.İ, E.G, C.T. ve K.H'nin "taksirle öldürme" ve "yaralama" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını, M.P, Y.P. ve Y.H'nin ise beraatini talep etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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