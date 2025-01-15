Kocaeli'de 1 milyon 220 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 220 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 220 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu çerçevede İzmit ilçesinde 2 iş yeri, 3 araç ve depoda yapılan aramada 1 milyon 220 bin makaron ile 40 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
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