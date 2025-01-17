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        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:29
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        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenikent Mahallesi Ergül Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı.

        Yangını fark eden ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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