Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenikent Mahallesi Ergül Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
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