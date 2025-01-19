Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Ö.M.G. yönetimindeki 41 AVZ 487 plakalı motosiklet, Tatlıkuyu Mahallesi D-100 kara yolu yanyol Ankara istikametinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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