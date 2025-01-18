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        AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı

        AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde Yasemin Özdemir, partinin il kadın kolları başkanlığına yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 23:46 Güncelleme: 18.01.2025 - 23:56
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        AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı
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        AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde Yasemin Özdemir, partinin il kadın kolları başkanlığına yeniden seçildi.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde konuşan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti'nin 11 milyon üyesinin yarıdan fazlasının kadın olduğunu belirterek, gelecek yerel seçimlerde canla başla çalışarak AK Parti'yi yeniden birinci parti yapacaklarını vurguladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Marmara Denizi'yle ilgili konuştuğunu, konuşmaya devam ettikçe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rahatsız olduğunu söyledi.

        Müsilajın temel nedeninin arıtma tesisleri yapılmaması olduğunu dile getiren Büyükakın, "Marmara Denizi hepimizin denizi. AK Partililerin, CHP'lilerin, şunun, bunun değil. Marmara herkesin. Marmara ölüyor." diye konuştu.

        Büyükakın, belediye başkanının şehrül emin olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

        "Belediye Başkanı yalan söylemez. 'Arıtma tesisi yapmadın' diyorum ben buradan. Yapmadı. 5 yıl boyunca yapmadı. 'Yaptım' dedikleri daha önceki dönemde inşa edilmeye başlanmış. Kendi döneminde başlayıp bitirdiği bir tane arıtma tesisi yok. Zaman geçiriyor, zaman kaybettiriyor. Bize de diyor ki 'kötü siyasetçi.' Tabii biz konuştukça masken düşüyor. Rahatsız oluyorsun. Şapka düşüyor kel görünüyor ama biz senin makyajını akıtmaya devam edeceğiz. Çık de ki 'Tahir Büyükakın yalan söylüyor'. Yüzleşelim, çıkalım. Bakanlığın verilerini, senin verilerini ortaya koyalım. Kim yapıyor, kim yapmıyor görelim."

        Marmara Belediyeler Birliği başkanı olduğu dönemde bilim insanlarından oluşan bir heyet kurduklarını hatırlatan Büyükakın, "O heyetin incelemelerinde, 'eğer bugünden itibaren arıtma tesislerinin tamamı yapılırsa, bütün kanalizasyon arıtmadan geçerse Marmara'nın eski oksijen seviyesine dönmesi 5 yıl alır' dediler. '5 yılda bu iş düzelir' dediler. O günden bugüne bir tane yapılmış arıtma tesisi yok." ifadelerini kullandı.

        Konuşmalar sonrası tek liste ile gidilen seçimde, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir tekrar seçildi.

        Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve partililer katıldı.

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