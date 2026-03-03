Kocaeli'de iş yeri sahibini ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de bir iş yeri sahibinden para isteyip ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kocaeli’de bir iş yeri sahibinden para isteyip ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Yüksek miktarda para istedikleri bir iş yeri sahibini ölümle tehdit ettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.