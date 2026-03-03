Kocaeli'de iş yeri sahibini ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Kocaeli’de bir iş yeri sahibinden para isteyip ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.



Yüksek miktarda para istedikleri bir iş yeri sahibini ölümle tehdit ettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

