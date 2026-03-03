Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşusunu bıçaklayarak öldüren sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 03.03.2026 - 16:13
        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.G. (51), maktul Emre Bayram'ın eşi ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.


        Savcı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Söz verilen sanık M.G, maktulün kendisine "canavarca" saldırdığını ileri sürerek, "Herkesin yapacağı şeyi yaptım. Amacım öldürmek değildi, sadece kendimi savundum. Pişmanım. Ailesinden özür diliyorum, ne isterlerse yapmaya hazırım." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

        - Olay

        İzmit ilçesi Arızlı Mahallesi'nde 21 Ocak 2025'te yerde bıçaklanmış halde bulunan taksici Emre Bayram (44), müdahalelere rağmen kurtarılamamış, olaya ilişkin aynı gün gözaltına alınan komşusu M.G, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

