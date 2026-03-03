Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye idari para cezası uygulandı, 1 kişi hakkında hakkında adli işlem yapıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Darıca'da bir kahvehanede denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, kumar oynattığı belirlenen iş yeri sahibi G.K. hakkında adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 69 bin 624 lira idari para cezası uygulandı.
Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 1800 liraya el konuldu.
