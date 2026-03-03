Canlı
        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye idari para cezası uygulandı, 1 kişi hakkında hakkında adli işlem yapıldı.

        Giriş: 03.03.2026 - 23:59
        Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Darıca'da bir kahvehanede denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, kumar oynattığı belirlenen iş yeri sahibi G.K. hakkında adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 69 bin 624 lira idari para cezası uygulandı.

        Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 1800 liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

