Kocaeli'de kasten öldürmeye teşebbüs şüphelisi tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleşen kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla ilgili A.Y. (20) Darıca ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

