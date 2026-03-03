Canlı
        Kocaeli'de kasten öldürmeye teşebbüs şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de kasten öldürmeye teşebbüs şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 03.03.2026 - 18:39
        Kocaeli'de kasten öldürmeye teşebbüs şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleşen kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla ilgili A.Y. (20) Darıca ilçesinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

