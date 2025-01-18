Bakan Göktaş: 15 bin 30 genç çiftimiz, Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu (2)

BAKANGÖKTAŞ KOCAELİ KADIN KOLLARI 7’NCİ OLAĞAN KONGRESİNE KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sakarya’daki programlarının ardından İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7’nci Olağan Kongresi’ne katıldı. Programa Bakan Göktaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nilgün Ok, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri, il başkanı ve partililer hazır bulundu.

BAKAN GÖKTAŞ, CUMURBAŞKANI ERDOĞAN’I TELEFONLA ARADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Bakan Göktaş, telefonda Erdoğan’a, “Kocaeli Kadın Kolları Kongresi’ndeyiz burada çok büyük bir coşku var. Gençlerimiz ısrarla sizi aramamı istediler” dedi. Uçakta olduğunu belirten Erdoğan ise selam ve sevgilerini iletti.

‘150 BİN TL’LİK KREDİDEN BAHSEDİYORUZ’

Gençleri korumaya yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Cumhurbaşkanımız bu yılı aile yılı ilan etti. Deprem bölgesinde aile ve gençlik fonunu oluşturduk.18-29 yaş arasında evlenen ve başta deprem bölgesinde başladığımız aile ve gençlik fonuyla Cumhurbaşkanımız gençlerin önünü açtı. Türkiye'nin yer altı zenginliklerini Türkiye’nin gençlerine yatırım yapacağımızın sözünü her daim olduğu gibi burada da yaptı. Deprem bölgesinde başlattığımız gençlik ve aile fonu tüm Türkiye’de yaygınlaştırıldı. Kocaeli’den bu konuda çok büyük bir teveccüh var. 150 bin TL’lik krediden bahsediyoruz. 2 yıl geri ödemesiz 4 yıl vadeli krediden bahsediyoruz. Ne mutlu ki Kocaelili gençler de bu destekten faydalanacak. Başkanım inşallah bol bol nikah kıyacaksınız. Bu hafta boyunca, 13 Ocaktan sonra Türkiye genelindeki başvuru sayımız 15 bin 30 fakat Kocaeli’deki sayı bu saat itibariyle 564. Gençler bu sizler için yapılmış çok kıymetli bir destek. İnşallah her geçen gün aratacak. Dün akşam 327’idi, çalışmamızı sürüteceğiz” diye konuştu.