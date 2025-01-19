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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 01:57 Güncelleme: 19.01.2025 - 01:57
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Darıca ve Karamürsel ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 38 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 780 lira ele geçirildi.

        "Uyuşturucu bulundurma veya kullanma" suçu kapsamında haklarında işlem yapılan 5 kişi serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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