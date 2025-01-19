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        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:31
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        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        "Kasten yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. Kartepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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