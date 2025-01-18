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        Erbakan: Yeniden Refah, Türkiye siyasetinin anahtar partisi haline gelmiştir

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "623 bin üye sayısıyla Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3'üncü büyük partisi olduk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 22:09 Güncelleme: 18.01.2025 - 22:15
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        Erbakan: Yeniden Refah, Türkiye siyasetinin anahtar partisi haline gelmiştir
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        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “623 bin üye sayısıyla Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3'üncü büyük partisi olduk. Türkiye siyasetinin yıldızı olmuştur. Türkiye siyasetinin anahtar partisi haline gelmiştir. Bundan böyle kimse Yeniden Refah'ı hesaba katmadan ve dikkate almadan Türkiye siyasetinde herhangi bir adım atamaz” dedi.

        Dilovası ilçesindeki Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde Yeniden Refah Partisine katılan 600 yeni üye için tören düzenlendi. Programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı. Yeni üyelere rozetlerini takan Erbakan, hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet etti.

        ‘PARTİMİZ TÜRKİYE SİYASETİNİN YILDIZI HALİNE GELMİŞTİR’

        Programda konuşan Erbakan, “Bugüne kadar girmiş olduğumuz iki seçimde elde ettiğimiz başarılı sonuçlar milletimizin 6 yıl evvel yaptığımız çağrıya kulak verdiğinin en önemli göstergeleridir. Yeniden Refah Partimiz, aralarında 10 aydan kısa süre olan iki seçim arasında oylarını yüzde 100'ün üzerinde artırarak Türkiye siyasetinin yıldızı haline gelmiştir. 14 Mayıs'ta yüzde 2,89 ve 31 Mart'ta yüzde 6,98'lik oy oranına ulaştık. 14 Mayıs'ta 1,5 milyon oy aldık. 31 Mart'ta 3 milyonun üzerinde oy aldık. Her iki seçimde de 10 ay gibi kısa süre içerisinde oylarımızı hem sayı hem de yüzde olarak yüzde 100'ün üzerinde artırdık” diye konuştu.

        ‘TÜRKİYE’NİN ÜYE SAYISI BAKIINDAN 3’ÜNCÜ BÜYÜK PARTİSİ OLDUK’

        Partinin üye sayısının hızla büyüdüğünü söyleyen Fatih Erbakan, “623 bin üye sayısıyla Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3'üncü büyük partisi olduk. Yargıtay’ın açıkladığı resmi rakamlara göre Yeniden Refah Partimiz 2024 yılını üye kayıt şampiyonu olarak tamamlamıştır. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olmuştur. Türkiye siyasetinin yıldızı olmuştur. Türkiye siyasetinin anahtar partisi haline gelmiştir. Bundan böyle kimse Yeniden Refah'ı hesaba katmadan ve dikkate almadan Türkiye siyasetinde herhangi bir adım atamaz. Elhamdülillah 2024’te diğer tüm partilerin toplam üye artışı 210 bin sayısındayken sadece Yeniden Refah Partimizin bir yıldaki üye artışı 257 bin olmuştur. Bu rakamları ve tabloyu gördüğümüz zaman hep birlikte diyoruz ki işte milli görüş ve Yeniden Refah biz varız ve adım adım iktidara yürüyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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