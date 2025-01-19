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        Kocaeli'de kulübesinde yaralı bulunan kişi hastanede öldü

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde baltayla yaralandığı belirlenen kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 22:52 Güncelleme: 19.01.2025 - 22:52
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        Kocaeli'de kulübesinde yaralı bulunan kişi hastanede öldü
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde baltayla yaralandığı belirlenen kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Suadiye Mahallesi orman yolu mevkisinde, kulübesi önünde motosikletini gören bir yakını İsa T'yi (35) ziyaret etti.

        İsa T'yi kulübede kanlar içinde gören kişi, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Baltayla başına darbe aldığı belirlenen İsa T, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruştuma başlatan jandarma ekiplerinin, 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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