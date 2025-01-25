Kocaeli, Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kardüz ve Pürenli yaylaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Topuk Yaylası'nda da yağış başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kocaeli, Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.