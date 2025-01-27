Kocaeli, Bartın ve Düzce'de sis etkili oldu

Kocaeli, Bartın ve Düzce'ye sis hakim oldu.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kocaeli kent merkezinde sis sebebiyle sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Etkisini denizde de gösteren sis, İzmit Körfezi'ndeki bazı gemi, iskele ve marinalara silüet görüntüsü verdi.

- Bartın

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolu ile kent merkezinde etkili oldu.

Sürücüler, sis nedeniyle yolda yavaş ilerlerken, görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücülerin, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlediği görüldü.

- Düzce

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Kaynaşlı gişeleri, Sinirci ve Beyköy mevkilerinde sis etkisini gösterdi.

D-100 kara yolunu D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'na yönlendiren Kuzey Çevre Yolu ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda da sis görüldü.

Görüşün azaldığı bölgelerde trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımları ile Kaynaşlı'da da sis hakim oldu. Sis altındaki ova, Bolu Dağı'nın yüksek kesimlerinden görüntülendi.