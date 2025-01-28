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        Kocaeli'de kamyonetle panelvanın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kamyonetle panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:48 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:49
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        Kocaeli'de kamyonetle panelvanın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kamyonetle panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        E.E'nin kullandığı 34 HDT 712 plakalı panelvan, Şekerpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde aynı yönde seyreden H.E. yönetimindeki 34 HIY 622 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada panelvanın sürücüsü ile yolcu V.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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