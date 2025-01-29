Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personelince yangın söndürüldü.
Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın hasara yol açtı.
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