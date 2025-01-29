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        Kocaeli'de bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:00
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        Kocaeli'de bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü.

        İddiaya göre, Yahya Kaptan Mahallesi Çiftlik Sokak'ta yaşayan A.D. (43) henüz bilinmeyen nedenle kocası E.D'ye (42) tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İncelemenin ardından E.D'nin cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Gözaltına alınan şüpheli A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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