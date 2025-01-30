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        Kocaeli'de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:30
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        Kocaeli'de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 JAA 718 plakalı jandarma otoyol trafik aracı ile Haydar Ö. idaresindeki 34 CJE 685 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Mahallesi Eskihisar feribot kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        Kazada jandarma aracında yolcu olarak bulunan 1 personel yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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