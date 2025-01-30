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        Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan çocuk öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 23:17 Güncelleme: 30.01.2025 - 23:17
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        Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan çocuk öldü
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        D-605 kara yolu Alaybey Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Eymen B, kaldırıldığı Kandıra Mehmet Kazım Dinç Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kefken yönünde seyreden N.K. yönetimindeki 34 GL 8667 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.E. idaresindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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