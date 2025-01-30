İki araç kavşakta çarpıştı; jandarma personeli yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 JAA 718 plakalı jandarma otoyol trafik aracı ile H.Ö. yönetimindeki 34 CJE 685 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle jandarma aracındaki 1 personel yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı jandarma, ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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