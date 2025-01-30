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        İki araç kavşakta çarpıştı; jandarma personeli yaralandı

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde jandarma trafik aracı ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1 jandarma personeli yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 18:08 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:10
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        İki araç kavşakta çarpıştı; jandarma personeli yaralandı
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde jandarma trafik aracı ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1 jandarma personeli yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 JAA 718 plakalı jandarma otoyol trafik aracı ile H.Ö. yönetimindeki 34 CJE 685 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle jandarma aracındaki 1 personel yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı jandarma, ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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