Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 23:17 Güncelleme: 30.01.2025 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        D-605 kara yolunda Kefken yönünde seyreden N.K. yönetimindeki 34 GL 8667 plakalı hafif ticari araç, Alaybey Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen M.E. idaresindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi.

        Sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        110 Filistinli evlerine döndü
        110 Filistinli evlerine döndü
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Mücadele oynanıyor!
        Mücadele oynanıyor!
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze yaşanmaz durumda
        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze yaşanmaz durumda
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Uyarıyı açıkladı
        Uyarıyı açıkladı
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Skriniar resmen F.Bahçe'de!
        Skriniar resmen F.Bahçe'de!
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?

        Benzer Haberler

        TEM'de bariyere çarpıp araçtan fırlaması sonucu hayatını kaybeden sürücü to...
        TEM'de bariyere çarpıp araçtan fırlaması sonucu hayatını kaybeden sürücü to...
        İki araç kavşakta çarpıştı; jandarma personeli yaralandı
        İki araç kavşakta çarpıştı; jandarma personeli yaralandı
        Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Kocaeli'de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı
        Kocaeli'de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kartalkaya'da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı
        Kartalkaya'da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı