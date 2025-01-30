Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
D-605 kara yolunda Kefken yönünde seyreden N.K. yönetimindeki 34 GL 8667 plakalı hafif ticari araç, Alaybey Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen M.E. idaresindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi.
Sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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