TEM'de bariyere çarpıp araçtan fırlaması sonucu hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

KOCAELİ’de, TEM Otoyolu’nda bariyerlere çarpıp devrilen cipten savrulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sürücü Volkan Artun (31) toprağa verildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Dilovası ilçesi geçişi Diliskelesi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan Volkan Artun idaresindeki 41 ART 193 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen cip devrilirken, sürücü Volkan Artun araçtan fırlayarak yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Ş.K. yönetimindeki 34 TBM 90 plakalı ticari taksi ise duramayarak devrilen cipe çarptı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler Volkan Artun ve Ş.K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Artun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Artun’un cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailesi tarafından teslim alınan Artun’un 4 kardeşten biri olduğu öğrenilirken cenazesi, bugün, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.