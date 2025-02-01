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        Kocaeli'de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:32 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:37
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        Kocaeli'de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Caddesi'ndeki binanın üst katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen 2 kişiden birine sağlık personelince ambulansta oksijen tedavisi uygulandı, diğeri hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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