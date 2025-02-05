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        Kocaeli'de kadınların afet yönetimindeki rolü panelde ele alındı

        Kocaeli'de kadınların afet yönetimindeki rolüne ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla panel ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:01
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        Kocaeli'de kadınların afet yönetimindeki rolü panelde ele alındı
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        Kocaeli'de kadınların afet yönetimindeki rolüne ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla panel ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

        Gebze Kültür Merkezi'nde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında gerçekleştirilen "Afet, Kadın ve Sağlık Üçgeni" panelinin moderatörlüğünü, Gebze Teknik Üniversitesi Kadın Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fatma Yüksel yaptı.

        Panelde, Prof. Dr. Hediye Dağdeviren, Dr. Aylin Gareayaghi ve Dr. Ülgen Mert, kadınların deprem öncesinde ve anında yapabilecekleriyle ilgili bilgi verdi.

        Panele katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, belediye olarak depremle ilgili önemleri aldıklarını, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Haberleşme ve veri arzıyla alakalı kesinti yaşamamak için sistemleri kurduklarını belirten Büyükgöz, "Bir taraftan vatandaşlarımızı bilinçlendirirken, diğer taraftan eylem planımızı tutacağız. Onları da hayata geçirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Diğer taraftan da bölgedeki sorumlu kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sürdürüp bir an önce afete dönük tedbirleri almak istiyoruz." dedi.

        Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çeken Büyükgöz, teknik ve sosyal anlamda hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Etkinlik kapsamında, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinin deprem bölgesinde çektiği fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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