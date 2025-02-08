Kocaeli'de 1 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde önceki gün V.A. silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan araştırmalar sonucu şüpheliler A.Ş, B.Ş. ve S.A. Sakarya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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