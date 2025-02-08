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        Kocaeli'de 1 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 23:42 Güncelleme: 08.02.2025 - 23:42
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        Kocaeli'de 1 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Mustafapaşa Mahallesi'nde V.A'nın (19) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmalar sonucu şüpheliler A.Ş, B.Ş. ve S.A. Sakarya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş. ve B.Ş. tutuklanırken, S.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde önceki gün V.A. silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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