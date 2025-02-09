Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ı kadrosuna kattı

Son olarak Hatayspor'da oynayan Rivas, bu sezon forma giydiği 17 maçta takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Rigoberto Manuel Rivas Vindel arasında 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

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