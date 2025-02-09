Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Rigoberto Manuel Rivas Vindel arasında 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.
Rivas için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Son olarak Hatayspor'da oynayan Rivas, bu sezon forma giydiği 17 maçta takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
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