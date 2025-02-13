Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

D-130 kara yolu Gölcük istikameti 4 Mahallesi mevkisinde, E.G'nin kullandığı 41 P 6426, F.B. idaresindeki 77 P 4160 ve S.B. yönetimindeki 41 P 4688 plakalı işçi servisleri ile M.Ö. kontrolündeki 16 VT 122 plakalı tanker çarpıştı.

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