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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:33
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        D-130 kara yolu Gölcük istikameti 4 Mahallesi mevkisinde, E.G'nin kullandığı 41 P 6426, F.B. idaresindeki 77 P 4160 ve S.B. yönetimindeki 41 P 4688 plakalı işçi servisleri ile M.Ö. kontrolündeki 16 VT 122 plakalı tanker çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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