Bakan Kacır, Kocaeli'de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ne hazin ki bir sanayici ve iş insanları derneğinin yöneticileri, ülkemiz adına son derece karamsar ve kötümser ifadelerle konuşmalar yapmışlar. Onlara şu gerçeği hatırlatayım; Türkiye, eski Türkiye değil." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde konuşan Kacır, dünyada özellikle son yıllarda büyük teknoloji devriminin gerçekleştiğini söyledi.

Yapay zeka, bulut bilişim ve 5G gibi öncü teknolojilerin getirdikleri sayısız yenilik ve inovasyonun, hayatın her alanında hızlı dönüşüme yol açtığını belirten Kacır, bunun küresel güç dengelerini şekillendirerek, ülkeler arasındaki rekabeti yeniden tanımlayan stratejik unsur olarak öne çıktığını kaydetti.

Kacır, Türkiye olarak bu süreci, küresel rekabette daha güçlü olmak ve toplumsal refahı artırmak adına da tarihi fırsat olarak gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve yönlendiren ülke olma hedefiyle ilerliyoruz. Siyasette, dış politikada ve savunma sanayisinde bize dayatılmaya çalışılan sınırları çiğneyip, bize biçilen rollerin ötesine geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzla teknolojide öz yeterliliğini sağlamış, küresel rekabette güçlü ve bağımsız Türkiye inşa ediyoruz. Elbette bu yolda attığımız adımların odağında en kıymetli hazinemiz, insan kaynağımız yer alıyor. Biliyoruz ki büyük ve güçlü Türkiye bilimde, teknolojide ve inovasyonda öncü olmayı hedefleyen, üreten ve geliştiren nesillerle yükselecektir."

- "Türk çocuklarının hedeflerinden vazgeçmek zorunda kalmadıkları Türkiye'yi inşa ettik"

Geçmişe dönüp baktıklarında, tarihin yarım kalmış ve akamete uğratılmış çalışmalarla dolu olduğunu gördüklerini aktaran Kacır, bilim insanlarının, mühendislerin ve müteşebbislerin, hak ettikleri desteği, ilgiyi ve takdiri yıllarca bulamadığına dikkati çekti.

Kacır, son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk çocuklarının hayallerini sınırlamak, hedeflerinden vazgeçmek zorunda kalmadıkları Türkiye'yi inşa ettiklerini vurgulayarak, "Bilim insanlarımızın, genç beyinlerimizin yalnızca önlerindeki engelleri kaldırmadık, onlara bu yolda asla yalnız yürümeyeceklerini de desteklerimizle gösterdik. Bugün gençlerimizin Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların, Şakir Zümre'lerin, Nuri Killigil'lerin akamete uğramış serüvenlerini tamamlama kararlılığına şahit oluyoruz. Bayraktar, Akıncı, Kızılelma, Anka, Kaan, Hürjet, TCG Anadolu, Altay, Togg… Milli Teknoloji Hamlemizin bu vizyon projelerinin her birinde, yüreği bu vatan için çarpan TEKNOFEST kuşağının imzası var." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, 2018'den bu yana her yıl coşkuyla düzenlenen TEKNOFEST'lerle gençlerin teknolojiye olan tutkusunu desteklediklerini dile getirerek, 81 ildeki Deneyap atölyeleriyle, bilim söyleşileri ve bilim fuarlarıyla, TÜBİTAK popüler bilim yayınlarıyla her yaştan insanı bilimle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti. Kacır, toplumda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına gerçekleştirdikleri çalışmaların önemli halkasını da bilim merkezlerinin oluşturduğuna işaret ederek, bilim merkezlerinde bilimi teorik yöntemlerin yanı sıra deneyimleyerek öğrenme fırsatını sunduklarını kaydetti. "Konya Bilim Merkezi Projesi" ile 2008'de çıktıkları bu yolculukta, bugüne kadar 35 bilim merkezini bilim ve teknoloji tutkusunu yaymak amacıyla hizmete sunduklarını aktaran Kacır, "Bilim merkezlerimizde 15 milyondan fazla ziyaretçiyi bilimle buluşturduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Kocaeli Bilim Merkezi de şüphesiz gerek başarılı çalışmaları gerekse de vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle öne çıkan merkezlerimiz arasında yer alıyor. Faaliyete geçtiği 2015'ten bu yana 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan merkezimize sundukları destekler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve Kocaeli halkına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. Kacır, ilkini 2017'de düzenledikleri Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirveleriyle, ülkenin bilim ve teknolojide stratejik hedefleri doğrultusunda yeni projelerin geliştirilmesini amaçladıklarından bahsederek, "Bilim merkezlerinin kurulması ve işletilmesinde tüm paydaşları bir araya getirerek bilim merkezlerinin daha verimli çalışmasını sağlamak, sürdürülebilir modeller geliştirmek ve en iyi uygulamaları paylaşmak adına da işbirliği ortamları oluşturuyoruz." dedi. Zirvenin 4'üncüsünün Kocaeli'de gerçekleştirildiğine değinen Kacır, zirveyle eş zamanlı 6 ayrı bilim ve teknoloji atölyesinde öğrencilere yönelik uzman eğitmenler eşliğinde etkinliklerin düzenleneceğini, 11 atölyedeki etkinliklerle Kocaeli Bilim Merkezi'nin etkileyici bilim şovları ve etkileşimli sergilerle her yaştan insan bilimle buluşturulacağını dile getirdi. Kacır, insanlı ilk uzay bilim misyonunun hikayesini milletle buluşturan "Ufkun Ötesinde" sergisinin de şubat ayı boyunca merkezde ziyaretçilere açık olacağı bilgisini paylaşarak, "Değerli başkanım uygun görürseniz, sizlerin ev sahipliğinde Ufkun Ötesinde belgeselinin gösterimini de bu zirveyle eş zamanlı burada icra edelim. 2025 Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi ile bilim merkezlerimiz daha güçlü ve daha etkin yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak geleceğe umutla bakmalarını sağlayan, yarınların aydınlık olduğuna inanan gençliğe sahip olunduğunu vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler gençlerimize güvendikçe, onlara yatırım yaptıkça Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi birer birer gerçekleştirirken, her eserde gençlerimizin imzasının bulunacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimiz icra ettikleri bilimsel faaliyetlerle ortaya koydukları eserler ve yaptıkları yeni araştırmalarla yalnızca akademi camiasına değil, ülkemize ve dünyaya yeni ufuklar kazandıracak. Gençlerimizin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda bilim ve teknolojideki hedeflerimize hep birlikte yürüyeceğiz." - "Halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıksınlar" Bakan Kacır, geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yurt dışında olduklarını anımsatarak, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerinde Türkiye'nin başarılarının, 8-10 bin kilometre uzaktaki dostlarında ve kardeşlerinde uyandırdığı büyük heyecanı gördüklerini söyledi. Savunma sanayisindeki ilerleyişin dünyanın öbür ucundaki kardeşleri için de güven vesilesi olduğuna işaret eden Kacır, yüksek teknolojide attıkları adımların, elde ettikleri kazanımların tüm dostları için umut ışığı olduğunu vurguladı. Kacır, her birinin, Türkiye'nin bu hamlelerinden, dünyada çok sayıda ülke için ilham kaynağı olmasından ve küresel siyasette elde ettiği etki gücünden övgüyle söz ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Ne hazin ki aynı esnada bir sanayici ve iş insanları derneğinin yöneticileri, ülkemiz adına son derece karamsar ve kötümser ifadelerle konuşmalar yapmışlar. Onlara şu gerçeği hatırlatayım; Türkiye, eski Türkiye değil. Artık montaj sanayiyle yetinen bir Türkiye yok. AR-GE var, katma değerli üretim var, yerli ve milli teknoloji geliştiren bir Türkiye var. Artık bu ülkede, birilerinin milli irade üzerinde vesayet kurduğu siyaset iklimine yer yok. Kimse Türkiye adına karamsarlık oluşturmaya çabalamasın. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Anadolu'da üretim devrimi gerçekleştiriyoruz. OSB'lerde üretimde olan fabrika sayımız 11 binden 59 bine, çalışan sayımız 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldi. Türkiye'nin 263 milyar dolara ulaşan ihracatla dünya ticaretinden aldığı pay 2 misline çıktı. Türkiye 22 yılda 270 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Yatırımlardan aldığımız pay 5 misline çıktı. AR-GE insan kaynağımız 29 binden 291 bine ulaştı. AR-GE harcamalarımız 1 milyar 200 milyon dolardan 16 milyar dolara yükseldi. Teknoparklarımızda 11 bin teknoloji girişimi inovasyon odaklı çalışıyor. İş insanları dernekleri, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine Türkiye'nin yankısı dünyanın öbür ucundan duyulan Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıksınlar."