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        Kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

        "Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan hakkında 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:08 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:08
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        Kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı
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        "Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan hakkında 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında, 3 ayrı "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan hakkında 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.G'nin (27) İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde olduğu belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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