Kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında, 3 ayrı "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan hakkında 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.G'nin (27) İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde olduğu belirlendi.

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