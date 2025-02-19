Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:09 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden İ.M. idaresindeki demir boru yüklü 41 AUF 106 plakalı tır, aynı istikamette seyreden F.M. yönetimindeki 35 GA 9759 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anneden şaşırtan istek!
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anneden şaşırtan istek!
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, kontrollü olarak 2 gündür sü...
        Metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, kontrollü olarak 2 gündür sü...
        Kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da ya...
        Kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da ya...
        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın; kontrollü o...
        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın; kontrollü o...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de zemin etüdü sırasında çıkan gazdan numune alındı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de zemin etüdü sırasında çıkan gazdan numune alındı
        1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel'den Vali Aktaş'a ziyaret
        1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel'den Vali Aktaş'a ziyaret