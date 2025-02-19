Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü trafik kazası davasında mütalaa verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa sunuldu.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökhan K, İsmail O. ile tutuksuz sanık Sıla A. ve maktul Muhammet Ali Kraan'ın annesi Tezcan Tezgel ve taraf avukatları katıldı.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Gökhan K, kazada kendisinin kusuru olmadığını iddia etti. Sanık İsmail O. da tahliyesini talep etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 3 sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmit'te 20 Haziran 2024'te D-130 kara yolu Ömer Türkçakal Bulvarı'nda seyreden Gökhan K. idaresindeki 41 GK 691 plakalı cip, İsmail O'nun yönetimindeki 81 ACC 964 plakalı otomobilin arkasında ilerleyen Sıla A'nın kullandığı 41 ACR 774 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkmış ve kaldırımdaki Muhammet Ali Kraan (24) ile Ayber Erkut'a (21) çarpmıştı.

Kazada Kraan ve Erkut olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan sürücülerden Gökhan K. ve İsmail O. tutuklanmıştı.