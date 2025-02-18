Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın; kontrollü olarak yeniden çıkarıldı (4)

TEKRARYAKILDI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde metro inşaatı sırasında çıkan metan gazı yangınını 26’ncı saatte itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi ile müdahalesi sonucu söndürülmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri tarafından hem numune alındı hem de ölçümler yapıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri kontrollü olarak gazı yeniden alevlendirdi.

‘GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERMEK İÇİN BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI’

Çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, “Dün öğleden sonra 112 Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarla beraber AFAD ve itfaiye ekipleri olay mahalline geldi. Bir sondaj ekibinin burada yapmış olduğu sondaj sırasında yer altından çıkan bir gazın yanmasıyla karşılaşıldı. Olay bölgesine gelir gelmez hemen gerekli güvenlik önlemler alınarak itfaiyeye, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi ve çevre güvenliği alındı. Emniyet teşkilatımız çevre güvenliğini alırken diğer taraftan da konuyla ilgili gerekli olan hassasiyeti göstermek için bir çalışma başlatıldı” dedi.

‘SONUÇLANANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ’

Gerekli incelemelerin yapılıp numuneler alındığını söyleyen Koçan, “Bu çalışma neticesinde yeraltındaki hareketliliği bilmek açısından MTA’dan jeoloji mühendislerimizle beraber buraya gelerek inceleme yapıldı. Bugün de çıkan gazın tespiti noktasında TPAO’dan, TÜPRAŞ’tan bir ekip geldi ve bizim doğal gaz dağıtım şirketimiz ve TÜBİTAK’tan gelen ekip ile beraber numuneler aldık. İlk önce yanan alevi söndürdük. Numuneleri aldıktan sonra gazın tespitinin ne olduğu noktasında bir çalışma başlattık. Daha sonra yeniden gazı alevlendirerek yanma sürecinin tamamlanmasını, kontrollü bir yanma şekline dönüşmesini sağlamış olduk. Bu saatten sonra da yine bu yanmayı sonuçlanana kadar takip edeceğiz. Şu anda çevre güvenliği alınmış vaziyette. 24 saat esasına göre itfaiye ve AFAD ekiplerimiz burada kalacak. Gaz numuneleri peyderpey alınmaya devam edecek. Olası bir aksilik durumunda da anında müdahale çalışmalarını başlatacağız” diye konuştu.