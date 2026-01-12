Kocaeli'de 2 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 750 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 ton 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Gebze'de düzenlenen operasyonda, 2 milyon 750 bin bandrolsüz boş makaron, 2 milyon 420 bin boş sigara kutusu ve 3 ton 40 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
