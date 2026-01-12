Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 2 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 750 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 ton 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:26 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 2 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 750 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 ton 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Gebze'de düzenlenen operasyonda, 2 milyon 750 bin bandrolsüz boş makaron, 2 milyon 420 bin boş sigara kutusu ve 3 ton 40 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        'Sazan Sarmalı' ile 3.5 milyarlık vurgun: Lüks villada hayat Sahte ev ve ar...
        'Sazan Sarmalı' ile 3.5 milyarlık vurgun: Lüks villada hayat Sahte ev ve ar...
        Narkotik operasyonlarında 21 tutuklama
        Narkotik operasyonlarında 21 tutuklama
        İbadethaneler yenileniyor
        İbadethaneler yenileniyor
        Kartepe'de kar keyfi; tatilciler şambrelle kaydı, kar topu oynadı
        Kartepe'de kar keyfi; tatilciler şambrelle kaydı, kar topu oynadı
        740 araçlık filoyla 54 milyonun üzerinde yolculuk
        740 araçlık filoyla 54 milyonun üzerinde yolculuk
        Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü'nde Bilim Kafe etkinliği düzenlendi
        Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü'nde Bilim Kafe etkinliği düzenlendi