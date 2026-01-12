Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü'nde Bilim Kafe etkinliği düzenlendi

        Kocaeli'de "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında "Neolitik'te Ana Tanrıça Mitleri ve Antik DNA Gerçekleri" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:42
        Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü'nde Bilim Kafe etkinliği düzenlendi
        Kocaeli'de "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında "Neolitik'te Ana Tanrıça Mitleri ve Antik DNA Gerçekleri" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde, Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğince düzenlenen etkinliğe, ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Eren Kalay, ODTÜ mezunları dernek başkanları ve yönetimleri ile sporcuların aileleri katıldı.

        Programda ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Atakuman, "Neolitik'te Ana Tanrıça Mitleri ve Antik DNA Gerçekleri" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

        Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Havuç, yaptığı konuşmada, ODTÜ heyetini tesislerinde ağırlamaktan dolayı onur ve gurur duyduklarını dile getirdi.

        ODTÜ'nün, Türkiye'nin dünyaya açılan akademik yüzü olduğunu belirten Havuç, "Kulüp olarak Türk cimnastiğine ve farklı spor branşlarına sporcular yetiştiriyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana ise yönetimsel ve akademik çalışmaları destekliyoruz. Dünyada 'silahsız savaş' olan ve en büyük ekonomiye sahip spor adına artık spor mühendisliği olmalı. Profesyonel spor adamı olarak ODTÜ bünyesinde spor mühendisliği bölümü adına çalışmalar yapılması en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı

        Prof. Dr. Kalay da etkinlikten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Havuç ve ekibine teşekkür etti.

