Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'de soğuk hava ve kar yağışının etkili olması, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının, hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bugün yüksek kesimlerde etkisini gösterecek kar yağışının cumartesi gününe kadar devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden bugün ve yarın zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.

- Gebze'deki üst geçidin bakımında sona gelindi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebze Mobilyacılar Çarşısı mevkisindeki D-100 kara yolu üzerinde bulunan yaya üstgeçidindeki bakım ve onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Trafik akışını etkilemeden sürdürülen çalışmalar doğrultusunda üst geçitte merdiven basamaklarının ve korkulukların kaynak, zımpara, boya tadilatı işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, zemin kaplama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kış şartları ve yağışlar nedeniyle kısa süreliğine ara verilen çalışmalar, havaların elverişli hale gelmesiyle peyderpey sürdüğü vurgulanarak, "Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gebze halkı için daha güvenli ve modern bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak." denildi.

- Karamürsel'de "Görsel Sanatlar Sergisi" açıldı

Karamürsel Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı "Görsel Sanatlar Sergisi" açıldı.

Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çalık, kursiyer ve usta öğreticilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ahşap boyama, resim, çini, filografi, ebru ve tezhip işi çalışmaların yer aldığı sergi, 21 Şubat Cuma akşamına kadar ziyarete açık kalacak.