Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe'yi tercih etti

        Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:34 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe'yi tercih etti
        ABONE OL

        Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Hafta içinde etkili olmaya başlayan karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, hafta sonu Kartepe'de yoğunluk oluşturdu.

        Kar kalınlığının 140 santimetre ölçüldüğü Kartepe Kayak Merkezi'nde tüm pistler kayakseverlere hizmet verdi.

        Sisli Vadi bölgesinde yerli ve yabancı turistler kızak ve şambrellerle kayarak eğlendi.

        Bölgeye çıkan yollarda yoğunluktan dolayı zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?

        Benzer Haberler

        Necmettin Erbakan Kocaeli'de anıldı
        Necmettin Erbakan Kocaeli'de anıldı
        Kocaeli'de kar etkili oluyor (2)
        Kocaeli'de kar etkili oluyor (2)
        Kıraathanede 'okey' tartışmasında tabancayla vuruldu
        Kıraathanede 'okey' tartışmasında tabancayla vuruldu
        Kocaeli'de bir kişi sokakta ölü bulundu
        Kocaeli'de bir kişi sokakta ölü bulundu
        Karla kaplı boş alanda cansız bedeni bulundu
        Karla kaplı boş alanda cansız bedeni bulundu
        Kocaeli'de kar etkili oluyor
        Kocaeli'de kar etkili oluyor