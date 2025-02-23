Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması
Kocaeli'de bu gece 24.00 itibarıyla motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin trafiğe çıkması yarın 12.00'ye kadar yasaklandı.
Kocaeli'de bu gece 24.00 itibarıyla motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin trafiğe çıkması yarın 12.00'ye kadar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışı beklenmediği kaydedildi.
Hava sıcaklıklarındaki düşüşe bağlı olarak yoğun buzlanma beklendiği vurgulanan açıklamada, "Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 24 Şubat Pazartesi günü saat 00.00 ile aynı gün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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