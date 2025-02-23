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        Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması

        Kocaeli'de bu gece 24.00 itibarıyla motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin trafiğe çıkması yarın 12.00'ye kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:19 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:19
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        Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması
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        Kocaeli'de bu gece 24.00 itibarıyla motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin trafiğe çıkması yarın 12.00'ye kadar yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışı beklenmediği kaydedildi.

        Hava sıcaklıklarındaki düşüşe bağlı olarak yoğun buzlanma beklendiği vurgulanan açıklamada, "Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 24 Şubat Pazartesi günü saat 00.00 ile aynı gün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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