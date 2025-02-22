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        Kocaeli'de kar etkili oluyor (2)

        AVRUPA'NINEN BÜYÜK DOĞAL YAŞAM PARKI BEYAZA BÜRÜNDÜKocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 4 bin dönümlük alana kurulu olan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kentte 2 gündür etkisini sürdüren karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:32 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:35
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        Kocaeli'de kar etkili oluyor (2)
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        AVRUPA’NINEN BÜYÜK DOĞAL YAŞAM PARKI BEYAZA BÜRÜNDÜ

        Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 4 bin dönümlük alana kurulu olan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kentte 2 gündür etkisini sürdüren karla beyaza büründü. Hobit evleri ve ağaçlar karla kaplandı. Geyikler ise karlı ortamda sürü halinde gezinirken görüldü. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla da görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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