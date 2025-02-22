Kocaeli'de kar etkili oluyor (2)
AVRUPA'NINEN BÜYÜK DOĞAL YAŞAM PARKI BEYAZA BÜRÜNDÜKocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 4 bin dönümlük alana kurulu olan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kentte 2 gündür etkisini sürdüren karla beyaza büründü.
AVRUPA’NINEN BÜYÜK DOĞAL YAŞAM PARKI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 4 bin dönümlük alana kurulu olan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kentte 2 gündür etkisini sürdüren karla beyaza büründü. Hobit evleri ve ağaçlar karla kaplandı. Geyikler ise karlı ortamda sürü halinde gezinirken görüldü. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla da görüntülendi.
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