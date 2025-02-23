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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:01
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:İzmitŞehit Polis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz, Erdoğan Çelebi

        Danilos Pizza: Henderson 16, Ferda Yıldız, Cooke 5, Mompremier 19, Walker 11, Hande Çelebi 2, Yağmur Bul 4, Yağmur Kübra Taşar 6, Aysude Torcu

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 10, Ayşe Cora 12, Steinberga 12, Li 18, Vanloo 2, Gökşen Fitik 10, Jisu Park 5, Derin Erdoğan 5, Meltem Yıldızhan 4

        1. Periyot: 17-20

        Devre: 38-37

        3. Periyot: 55-62

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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