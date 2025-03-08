Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL

        Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Can Mavisu, Ozan Gönen, İsmail Binbir

        Danilos Pizza: Henderson 16, Yağmur Bul, Yağmur Kübra Taşar, Mompremier 27, Walker 16, Hande Çelebi 2, Cooke 4, Ferda Yıldız 7, Nihal Yıldırım 5, Aysude Torcu, Deniz Aygül

        OGM Ormanspor: Manolya Kurtulmuş 33, Burke 22, Epoupa 2, Berger 11, Esra Ural Topuz 4, Aokuso 10, Duygu Özen 4, Şevval Gül

        1. Periyot: 18-20

        Devre: 39-44

        3. Periyot: 55-60

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Metan gazı yanan alanda sondaj bitti
        Metan gazı yanan alanda sondaj bitti
        Otobüs şoförü, bıçaklanan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi
        Otobüs şoförü, bıçaklanan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi
        Kocaeli'de halk otobüsü şoförü, yaralı genci hastaneye yetiştirdi
        Kocaeli'de halk otobüsü şoförü, yaralı genci hastaneye yetiştirdi
        Kocaeli'de belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
        Kocaeli'de belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi
        Kocaeli'de kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi