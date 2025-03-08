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        Metan gazı yanan alanda sondaj bitti

        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj sırasında açığa çıkan metan gazı nedeniyle 17 Şubat'ta çıkan yangın 4 Mart'ta sönerken, alandaki çalışma bugün tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:12 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:15
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        Metan gazı yanan alanda sondaj bitti
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        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj sırasında açığa çıkan metan gazı nedeniyle 17 Şubat'ta çıkan yangın 4 Mart'ta sönerken, alandaki çalışma bugün tamamlandı.

        Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde çıkan yangın, 4 Mart'ta söndü. Trafiğe kapatılan Ulus Caddesi ve Bedir Sokak, yapılan ölçümlerin ardından tekrar trafiğe açılırken, sondajı yapan şirket bugün sondaj borusunu çıkartarak buradaki çalışmalarını tamamladı.

        YANAN GAZIN ETRAFI BETON İLE KAPATILDI

        Öte yandan bu bölgeye yaklaşık 500 metre mesafedeki D-100 karayolu İzmit yönünün hemen yanındaki Ankara Caddesi'nde, yine sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre altında açığa çıkan ve ekiplerce kontrollü şekilde alevlendiren gazın çevresinin betonla kapatıldığı ve yanmanın devam ettiği görüldü. 2 Mart'tan bu yana devam eden ve metan gazı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili trafiğe kapatılan caddede ekiplerin bekleyişi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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