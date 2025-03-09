Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira idari para cezası uygulandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
Kartepe'de ruhsatsız bir iş yerinde tombala oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza verildi.
Kumar oynattığı tespit edilen M.T. hakkında adli işlem yapıldı.
Öte yandan, kumar masasındaki 8 bin 500 liraya el konuldu.
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