Kocaeli'de geçen yıl 525 bin 300 metre uzunluğunda dere temizliği yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), 2024 yılında 236 derede 525 bin 300 metre uzunluğunda temizlik yaptı.

İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, derelerde çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturan unsurları ortadan kaldırmak ve derelerin düzenli akışını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüldü.

İSU temizlik faaliyetlerinin yanı sıra Kocaeli'de ıslah projeleri gerçekleştirerek derelerin düzenli akışını sağladı. Ekipler, 2024 yılında 12 ilçede 525 bin 300 metre uzunluğunda dere temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalarda derelere yağışlarla gelen alüvyon, çakıl, kum, evsel atıklar ile düzenli akışı engelleyen bitkiler toplandı.

Atık malzemeler, kamyonlarla depolama alanlarına götürülerek bertaraf edildi. Gelecek yıl da bu alanda çalışmalara devam edileceği belirtildi.