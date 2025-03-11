Bilişim Vadisi'nin 2025 hedefi globale açılmak

CEM ALİ KUŞ - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, 2025'te bünyelerindeki girişimcilerle globale açılmayı ve dünyaya ürün satabilen saygın kuruluşlar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bilişim Vadisi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tüzgen, Türkiye'nin girişimcilik ülkesi olma hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini, girişimcilere ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Tüzgen, Bilişim Vadisi bünyesinde bulunan 700'ü aşkın girişim için eğitim, mentörlük, teknik destek, uluslararası ilişkiler, yurt içi, yurt dışı, iş ve yatırımcı ilişkileri gibi çok çeşitli alanlarda hizmet sunduklarını anlattı.

Girişimcileri destekleme adına "teknolojinin ham maddesi insan kaynağını" yetiştirmeye gayret ettiklerinden bahseden Tüzgen, "Bu doğrultuda TEKNOFEST yarışmalarının bir paydaşıyız. Çünkü TEKNOFEST, yetkin girişimci adaylarını geliştirmek için büyük fırsat. Bunun yanında Bilişim Vadisi olarak iki yazılım okuluna da ev sahipliği yapıyoruz. 42 Türkiye yazılım okullarında ileri teknolojiler geliştirecek yazılımcıları yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Tüzgen, 2024'ün dünyadaki girişimciler için zor geçtiğini, Türkiye'de de birtakım zorluklar yaşandığını ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB gibi kurumlarla girişimcilere destek sağlandığını kaydetti.

- "Yapay zeka hızlandırma programları açmaya başladık"

Bilişim Vadisi olarak, kendi girişim sermayesi fonları üzerinden Türkiye'deki girişimcilere yatırım yaptıklarını aktaran Tüzgen, "Yatırım sayımız 50'ye yaklaştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Girişimcilerimize sadece yatırım yapıp bırakmıyoruz. Başarılı olmaları için de onları destekliyor, süreçlerini takip ediyoruz." dedi.

Tüzgen, Türkiye'deki girişimlerin elde ettikleri başarıların yerelde kalmaması için uluslararası işbirlikleri yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: