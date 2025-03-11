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        Bilişim Vadisi'nin 2025 hedefi globale açılmak

        CEM ALİ KUŞ - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, 2025'te bünyelerindeki girişimcilerle globale açılmayı ve dünyaya ürün satabilen saygın kuruluşlar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:53
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        Bilişim Vadisi'nin 2025 hedefi globale açılmak
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        CEM ALİ KUŞ - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, 2025'te bünyelerindeki girişimcilerle globale açılmayı ve dünyaya ürün satabilen saygın kuruluşlar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Bilişim Vadisi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tüzgen, Türkiye'nin girişimcilik ülkesi olma hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini, girişimcilere ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

        Tüzgen, Bilişim Vadisi bünyesinde bulunan 700'ü aşkın girişim için eğitim, mentörlük, teknik destek, uluslararası ilişkiler, yurt içi, yurt dışı, iş ve yatırımcı ilişkileri gibi çok çeşitli alanlarda hizmet sunduklarını anlattı.

        Girişimcileri destekleme adına "teknolojinin ham maddesi insan kaynağını" yetiştirmeye gayret ettiklerinden bahseden Tüzgen, "Bu doğrultuda TEKNOFEST yarışmalarının bir paydaşıyız. Çünkü TEKNOFEST, yetkin girişimci adaylarını geliştirmek için büyük fırsat. Bunun yanında Bilişim Vadisi olarak iki yazılım okuluna da ev sahipliği yapıyoruz. 42 Türkiye yazılım okullarında ileri teknolojiler geliştirecek yazılımcıları yetiştiriyoruz." diye konuştu.

        Tüzgen, 2024'ün dünyadaki girişimciler için zor geçtiğini, Türkiye'de de birtakım zorluklar yaşandığını ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB gibi kurumlarla girişimcilere destek sağlandığını kaydetti.

        - "Yapay zeka hızlandırma programları açmaya başladık"

        Bilişim Vadisi olarak, kendi girişim sermayesi fonları üzerinden Türkiye'deki girişimcilere yatırım yaptıklarını aktaran Tüzgen, "Yatırım sayımız 50'ye yaklaştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Girişimcilerimize sadece yatırım yapıp bırakmıyoruz. Başarılı olmaları için de onları destekliyor, süreçlerini takip ediyoruz." dedi.

        Tüzgen, Türkiye'deki girişimlerin elde ettikleri başarıların yerelde kalmaması için uluslararası işbirlikleri yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bu alanda girişimlerin yurt dışına açılabilmesi için çeşitli çalışmalarımız var. Hem Avrupa hem de Amerika pazarına Türkiye'deki girişimlerin girebilmesi için, bırakın taşınmayı seyahat bile etmeye gerek duymayacağı işbirlikleri geliştirmekteyiz. Yurt dışında yaşayan Türk girişimcilerin birikimlerinin, Türkiye'deki girişimlere fayda sağlaması için uluslararası ağ oluşturmaya çalışıyoruz. Globalde varlık gösterebilecek güçlü şirketler yetiştirmek istiyorsak Türkiye'nin de sınırlarını açması gerekiyor. Bütün dünyaya hizmet satabilen ve saygı görebilen kuruluşlar yetiştirerek desteklemeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Amerika'ya açılabilecek şirketler yetiştirmek hedeflerimiz arasında. İhtiyaç duydukları destekleri de sağlamaya çalışıyoruz."

        Tüzgen, "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda teknoloji geliştiricinin veya girişimcinin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duyduğu desteği uçtan uca sağlamak için gayret ettiklerini, yeni girişimcileri desteklemek için "B-Stars" adlı, birçok teknoloji alanında mentörlük ve eğitimleri içeren yapay zeka hızlandırma programları açmaya başladıklarını bildirdi.

        - "Oyun sektöründe Türkiye öne çıkan ülkeler arasında"

        Şu anda dünyanın en iyi oyun geliştiricilerinin ve şirketlerin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini aktaran Tüzgen, Türkiye'nin oyun sektöründe oldukça dikkati çekici ve iyi bir noktada olduğunu anlattı.

        Tüzgen, Bilişim Vadisi bünyesinde çok sayıda oyun girişiminin faaliyet gösterdiğine değinerek, "Bizler oyun geliştirici yetiştirmek için birtakım programlar yürütmekteyiz. 'DIGIAGE' isimli, yıllardır uyguladığımız ve artık yurt dışına açtığımız oyun girişimcisi yetiştirme programımız var." dedi.

        Türkiye'nin oyun stüdyosu, oyun geliştiricileri ve onların aldığı yatırım sayısı bakımından öne çıkan bir pozisyona sahip olduğuna işaret eden Tüzgen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Yatırım yaptığımız şirketlerden biri, şu anda dünyanın iyi oyun platformlarından biri olan 'beklenen en iyi oyunlar' kategorisinde dünyaya tanıtılmakta. Çok umut vadeden girişimlerimiz var, onlarla gurur duyuyoruz. Türkiye halihazırda çok iyi pozisyonda. İngiltere'nin Türkiye'nin önünde olmasına sebep olan yine İngiltere'deki Türk oyun geliştiricileri. Yeni dönemde Türkiye'de oyun teknolojisi olarak yenilikçiliğe sahip oyunlar geliştiriliyor. Yakın zamanda Amerika'da bu alandaki en büyük etkinliklerden birinde, dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi olan şirket, 3 oyun tanıtımı yaptı. Bunlardan biri de Türk yapımı bir oyun. Bu tarz örneklerin artarak devam edeceğini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bizler, teknoloji kullanan Türkiye'den teknoloji üreten Türkiye'ye, oyun oynayan Türkiye'den oyun geliştiren Türkiye'ye geçmeyi arzu ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
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