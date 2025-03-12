Karamürsel'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Programa, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, BBP İlçe Başkanı Cem Onat, Karamürsel Gaziler Derneği Başkanı Yaşar Göközkut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenci ve veliler katıldı.

Şiirlerin okunması, video gösterimi ile drama ve oratoryo sahnelenmesiyle devam eden programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Okul müdürü Cihan Topal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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