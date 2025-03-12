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        Karamürsel'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:49
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        Karamürsel'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.

        4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu tarafından Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Okul müdürü Cihan Topal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Şiirlerin okunması, video gösterimi ile drama ve oratoryo sahnelenmesiyle devam eden programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, BBP İlçe Başkanı Cem Onat, Karamürsel Gaziler Derneği Başkanı Yaşar Göközkut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenci ve veliler katıldı.

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