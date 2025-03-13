Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Halep'te savaştan zarar gören tarihi eserleri konu alan sergi Kocaeli'de açıldı

        Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ), Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle Halep'te zarar gören tarihi eserlerin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan bilimsel çalışmalar ve projelerden oluşan sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:20 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halep'te savaştan zarar gören tarihi eserleri konu alan sergi Kocaeli'de açıldı
        ABONE OL

        Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ), Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle Halep'te zarar gören tarihi eserlerin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan bilimsel çalışmalar ve projelerden oluşan sergi düzenlendi.

        Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi ve GTÜ Mimarlık Bölümü Sergi Etkinlik Yayın Komisyonu, Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mahmoud Zein Alabidin'in çalışmalarından elde edilen dokümanla hazırlanan "Halep: Dün, Bugün ve Yarın" adlı sergi, GTÜ Kongre Merkezi'nde açıldı.

        Savaştan etkilenen Emeviler, Memlükler, Eyyubiler ve Osmanlı dönemlerine ait kale, sur, kent kapıları, dini yapılar, çarşılar, hanlar ve evlerin savaştan önceki hali, şu andaki durumları ve yarınının nasıl olması gerektiğine dair çalışmaların yer aldığı sergiyle, eserlerin değişimini gösteren dokümanlar sayesinde, uluslararası işbirliğinin önemine işaret edilerek, kentlerin yeniden inşası konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

        Alabidin, AA muhabirine, savaştan önce topladığı belgeler ve fotoğraflar sayesinde Halep'te bulunan tarihi eserler üzerinde hasar tespiti yapabildiklerini söyledi.

        Yaz dönemlerinde öğrencileriyle Halep'e giderek fotoğraflama yaptıklarını ve bunlar üzerinden mimari çizimler oluşturduklarını anlatan Alabidin, "Bu çalışma 2019'da TİKA tarafından kitap olarak basıldı. Hedefim sadece 50 eser üzerinde değil, daha yapılacak çok eser var. Türkiye'de yer alan öğrencilerimizle Yıldız Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile bilimsel çalışmalar yapmak niyetindeyim." diye konuştu.

        Alabidin, Halep'in ciddi yıkıma uğradığını, bunun için orada yapılacak restorasyon projelerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu binaları tekrar nasıl ihya edebiliriz? Restore ederken yanlış müdahale yapılırsa o da yanlış olur. Restorasyon yapacak kurumların konuya hakim olmaları gerekiyor. TİKA'nın savaştan önce bölgede çalışmaları oldu. Bu tarihi eserlerin TİKA, İCOMOS ve UNESCO tarafından restorasyonu yapılırsa... Tabii bu arada ülkesini terk etmiş insanların, ustaların ve uzmanların dönüp tekrar Suriye'yi kendi elleriyle imar etmelerini temenni ederim."

        ICOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesi Elif Özlem Aydın, tarihi kentlerin yeniden kentsel hafızada nasıl yer bulacağının ortak akıl ve iyileşme projeleriyle ele alınması gerektiğini belirtti.

        Serginin belge niteliği taşıdığını ifade eden Aydın, "Halep, yüzyıllar boyunca kültürel çeşitliliğin ve ticaretin merkezlerinden birisi olmuş ancak ne yazık ki yakın geçmişte ağır yıkımlara maruz kalmıştır. Sergimiz tarihsel dokusunu, geçirdiği dönüşümleri ve geleceğe dair umutları gözler önüne seren önemli bir belgedir." dedi.

        Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise bir milletin teknik kapasitesi ne kadar yüksek olursa olsun, uygarlık, medeniyet, sosyoloji ve kültürüyle bir arada değilse sallantı içerisinde yaşayacağının altını çizdi.

        Rektör Mantar, medeniyeti yok etmek isteyenlerin iyi üniversitelerden mezun olduklarını ancak eğitimlerini insanlığın faydasına kullanmadıklarını dile getirdi.

        Sergi, 1 hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Kocaeli'de el emeğiyle üretim yapan girişimcilere dijital pazar fırsatı
        Kocaeli'de el emeğiyle üretim yapan girişimcilere dijital pazar fırsatı
        Kocaeli'de kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza kesildi
        İstinat duvarının çöktüğü bölgede tahliye edilen binadakiler evlerine döndü
        İstinat duvarının çöktüğü bölgede tahliye edilen binadakiler evlerine döndü
        Kocaeli'de iki ayrı noktadaki metan gazı yangınıyla ilgili açıklama
        Kocaeli'de iki ayrı noktadaki metan gazı yangınıyla ilgili açıklama
        Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor Kulübü, şampiyonluk kupasına ka...
        Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor Kulübü, şampiyonluk kupasına ka...