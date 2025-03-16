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        Sakarya'da sazlıkta çıkıp Kocaeli'de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sazlıkta çıkıp Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde makilik ve ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:15 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:18
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        Sakarya'da sazlıkta çıkıp Kocaeli'de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sazlıkta çıkıp Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde makilik ve ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi'nde dere yatağındaki sazlık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle il sınırını aşarak Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karaağaç ve Babalı mahallelerine sıçradı.

        İhbar üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve Kandıra Belediyesine bağlı 40 personel, 9 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleri bölgeye sevk edildi.

        Toplam 12 hektar sazlık, makilik ve ağaçlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da bölgede incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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