Sakarya'da sazlıkta çıkıp Kocaeli'de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da bölgede incelemelerde bulundu.

Toplam 12 hektar sazlık, makilik ve ağaçlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve Kandıra Belediyesine bağlı 40 personel, 9 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleri bölgeye sevk edildi.

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