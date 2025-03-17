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        Çanakkale savaşında kullanılan teçhizatlar Kocaeli'de sergilendi

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:24
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        Çanakkale savaşında kullanılan teçhizatlar Kocaeli'de sergilendi
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        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sergi açıldı.

        Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezindeki sergide, Çanakkale cephesinde askerler tarafından kullanılan teçhizatlar, üniformalar, silahlar, boş mermi kovanları ile top mermileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Engin Kılıç, gazetecilere, sergilenen ürünlerin hepsinin orijinal ve savaş dönemine ait olduğunu belirtti.

        Kılıç, 10 yıldır sergi projesini gerçekleştirmeye devam ettiklerini aktararak, "18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde sergimizi Gebze halkıyla buluşturduk. Bu sergide toplar, tüfekler, mermiler, Çanakkale Savaşları dönemine ait tüm malzemeler sergilenmektedir. Savaş görmüş, tarihi yansıtan ürünlerimizdir. Yaklaşık 10 senedir bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Çanakkale ruhunu tüm Türkiye’de diri tutmak adına vatandaşlarımızla 365 gün buluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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